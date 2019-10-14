اسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يتراوح من 16.23 جنيه إلى 16.33.. والريال السعودي يسجل 4.35

سعر الدولار اليوم الاثنين 14 -10- 2019

أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 14 / 10 /2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019



ينشر موقع صدى البلد الإخباري قائمة بأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري يوميا، وتشهد أسعار أغلب العملات اليوم الاثنين استقرارا نسبيا مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم، وذلك عقب ارتفاع قيمة الجنيه خلال الشهر الماضي بنحو 8% تقريبا.



واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر ايران للتنمية 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنكي (الشركة المصرفية العربية الدولية ، الأهلي الكويتي بيريوس) سعر 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.



كما سجل في بنكي (قناة السويس ، عودة )16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار فى البنك المركزى على مدار اليومين الماضيين عند 16.21 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الدولار فى بنك الاسكان و التعمير على مدار شهر كامل عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار فى بنك الاسكندرية على مدار شهر كامل عند 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنكى (البركة ، مصرف ابوظبى الاسلامى ) 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع .



واستقر سعر الدولار فى بنوك (الأهلى اليونانى بمصر، العربى الافريقى ، الاهلى ، مصر ) عند 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع .



وقدم بنك التعمير والاسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.



فيما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 / 10 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



وسجل الريـال السعودي اليوم ،الاحد، نحو 4.32 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.29 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 42.10 جنيه للشراء و42.43 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



كما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



وبلغ سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.83 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.32 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري



بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.