بسبب صورة غير لائقة .. الشرطة السعودية تتحرك ضد مراهق

تحركت الشرطة السعودية ، للقبض على مراهق يدعى "سخهيل " الذي لقب نفسه على مواقع التواصل الإجتماعي "سهيل الجميل جدا" ، بعد نشره صوره له اعتبرها المجتمع السعودي غير لائقة .
ونشر "سهيل " البالغ من العمر 24 سنة صورة له عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر، بعد نشره لصورة بشورت قصير إعتبرها الرواد مخالفة للذوق العام .
إلا أن سهيل يعتبر من الأشخاص المشهورة على تويتر و يتابعه حوالي 130 ألف شخص عبر حسابه ، و اعتبر عدد كبير منهم أن سجن سهيل إجراء شديد الصرامة في مواجهة صورة لشاب و أنه خطأ بسيط لمراهق يمكن توجيهه للصواب بدل من حبسه .
ونشر "سهيل " البالغ من العمر 24 سنة صورة له عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر، بعد نشره لصورة بشورت قصير إعتبرها الرواد مخالفة للذوق العام .
إلا أن سهيل يعتبر من الأشخاص المشهورة على تويتر و يتابعه حوالي 130 ألف شخص عبر حسابه ، و اعتبر عدد كبير منهم أن سجن سهيل إجراء شديد الصرامة في مواجهة صورة لشاب و أنه خطأ بسيط لمراهق يمكن توجيهه للصواب بدل من حبسه .
Miss the sun 🌞 pic.twitter.com/Tagzs6inR3— سهيل الجميل جداً (@suhail_y_y) October 6, 2019