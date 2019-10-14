بسبب صورة غير لائقة .. الشرطة السعودية تتحرك ضد مراهق

Miss the sun 🌞 pic.twitter.com/Tagzs6inR3 — سهيل الجميل جداً (@suhail_y_y) October 6, 2019

تحركت الشرطة السعودية ، للقبض على مراهق يدعى "سخهيل " الذي لقب نفسه على مواقع التواصل الإجتماعي "سهيل الجميل جدا" ، بعد نشره صوره له اعتبرها المجتمع السعودي غير لائقة .ونشر "سهيل " البالغ من العمر 24 سنة صورة له عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر، بعد نشره لصورة بشورت قصير إعتبرها الرواد مخالفة للذوق العام .إلا أن سهيل يعتبر من الأشخاص المشهورة على تويتر و يتابعه حوالي 130 ألف شخص عبر حسابه ، و اعتبر عدد كبير منهم أن سجن سهيل إجراء شديد الصرامة في مواجهة صورة لشاب و أنه خطأ بسيط لمراهق يمكن توجيهه للصواب بدل من حبسه .