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منوعات

بسبب صورة غير لائقة .. الشرطة السعودية تتحرك ضد مراهق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تحركت الشرطة السعودية ، للقبض على مراهق يدعى "سخهيل " الذي لقب نفسه على مواقع التواصل الإجتماعي "سهيل الجميل جدا" ، بعد نشره صوره له اعتبرها المجتمع السعودي غير لائقة .

ونشر "سهيل " البالغ من العمر 24 سنة صورة له عبر موقع التغريدات القصيرة ، تويتر، بعد نشره لصورة بشورت قصير إعتبرها الرواد مخالفة للذوق العام .

إلا أن سهيل يعتبر من الأشخاص المشهورة على تويتر و يتابعه حوالي 130 ألف شخص عبر حسابه ، و اعتبر عدد كبير منهم أن سجن سهيل إجراء شديد الصرامة في مواجهة صورة لشاب و أنه خطأ بسيط لمراهق يمكن توجيهه للصواب بدل من حبسه .
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