اخبار الحوادث.. دفاع ريهام سعيد يطالب ببرائتها.. رفع اسم هاني زادة من قوائم الترقب .. وحبس عادل شكل

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
*فى قضية إهانة مرضي السمنة.. دفاع ريهام سعيد يطالب ببرائتها
دفع شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في قضية إهانة مرضى السمنة، المنظورة أمام محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.
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*خيانة أمانة.. عاملان يسرقان 72 ألف جنيه من محل يعملان فيه بالزاوية الحمراء
لجأ عاملان بمحل في منطقة الزاوية الحمراء إلى حيلة شيطانية لسرقة أموال محل يعملان فيه بعد علمهما باحتفاظ صاحبه بمبالغ مالية كبيرة، حيث تمكنا من سرقة 72 ألف جنيه ولاذا بالهرب إلا أنه تم ضبطهما، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
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*تحليل DNA لإثبات نسب الطفلة المضبوطة مع متسولة شبرا لبائع في السيدة زينب
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة اليوم إخلاء سبيل بائع يدعى "ا.ا " مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للاشتباه في كونه والد الطفلة التي تم العثور عليها بحوزة عجوز في شبرا الخيمة تتسول بها وسط الشوارع.
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*سقوط لصوص سرقوا متعلقات من سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة متعلقات من داخل سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة اثناء توقفها بالتجمع الاول ، حيث تبين أن سائقا وعاطلا وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما وآخر اخفيا لديه المسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بعرضهما والمسروقات على النيابة العامة للتحقيق.
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*مديرية أمن القاهرة توزع الهدايا على الطلاب بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.. صور
نظمت إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة زيارة لمدرسة النور والأمل، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء .
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*بطاقات وشهادات ميلاد.. المشدد 10 سنوات لمزورين بالزاوية الحمراء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالسجن المشدد 10 سنوات في الزاوية الحمراء.
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*وفد من الوطنية للانتخابات يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور
أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة في الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وفقًا للقانون.
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*رفع اسم هاني زادة من قوائم الترقب والوصول في قضية المخالفات المالية للزمالك
قررت النيابة العامة رفع اسم هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، وذلك علي خلفية التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى.
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*تأجيل محاكمة شقيق ضابط شرع فى قتل قاضى التجمع الخامس
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.
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*الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل) لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019م ولمدة أسبوع.
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*لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري
أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، الإثنين، بحبس عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين شهرتهما "سواده" و"البوك" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهم حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة وتعطيل حركة المرور.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*فى قضية إهانة مرضي السمنة.. دفاع ريهام سعيد يطالب ببرائتها
دفع شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في قضية إهانة مرضى السمنة، المنظورة أمام محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*خيانة أمانة.. عاملان يسرقان 72 ألف جنيه من محل يعملان فيه بالزاوية الحمراء
لجأ عاملان بمحل في منطقة الزاوية الحمراء إلى حيلة شيطانية لسرقة أموال محل يعملان فيه بعد علمهما باحتفاظ صاحبه بمبالغ مالية كبيرة، حيث تمكنا من سرقة 72 ألف جنيه ولاذا بالهرب إلا أنه تم ضبطهما، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تحليل DNA لإثبات نسب الطفلة المضبوطة مع متسولة شبرا لبائع في السيدة زينب
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة اليوم إخلاء سبيل بائع يدعى "ا.ا " مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للاشتباه في كونه والد الطفلة التي تم العثور عليها بحوزة عجوز في شبرا الخيمة تتسول بها وسط الشوارع.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*سقوط لصوص سرقوا متعلقات من سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة متعلقات من داخل سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة اثناء توقفها بالتجمع الاول ، حيث تبين أن سائقا وعاطلا وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما وآخر اخفيا لديه المسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بعرضهما والمسروقات على النيابة العامة للتحقيق.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*مديرية أمن القاهرة توزع الهدايا على الطلاب بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.. صور
نظمت إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة زيارة لمدرسة النور والأمل، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*بطاقات وشهادات ميلاد.. المشدد 10 سنوات لمزورين بالزاوية الحمراء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالسجن المشدد 10 سنوات في الزاوية الحمراء.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*وفد من الوطنية للانتخابات يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور
أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة في الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات وفقًا للقانون.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*رفع اسم هاني زادة من قوائم الترقب والوصول في قضية المخالفات المالية للزمالك
قررت النيابة العامة رفع اسم هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، وذلك علي خلفية التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تأجيل محاكمة شقيق ضابط شرع فى قتل قاضى التجمع الخامس
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل) لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019م ولمدة أسبوع.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري
أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، الإثنين، بحبس عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين شهرتهما "سواده" و"البوك" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهم حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة وتعطيل حركة المرور.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا