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رياضة

وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، بمجموعة من الشباب والفتيات من أبناء محافظة السويس في ندوة حوارية أقيمت بنادي النصر للبترول بالسويس.

تناولت الندوة انتصارات حرب أكتوبر تحت عنوان "بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو" بحضور كل من اللواء مصطفي عبد اللطيف واللواء يسري عمارة، وكان اللقاء الحواري تحت عنوان مؤتمر شباب السويس.

وتطرق الحديث خلال الندوة إلى بطولات رجال مصر من أبناء القوات المسلحة خلال انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، والقدرة على إلحاق الهزيمة بالعدو واستعادة الكرامة والعزة وتحقيق النصر لمصر.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شباب مصر هم الطاقة الحقيقية، التي لابد أن نعرفها وتذهب لمكانها الطبيعي، في التعمير والبناء من أجل مصر، مؤكدا على دور شباب مصر في تحقيق التنمية للبلاد في شتي المجالات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة في جميع المحافظات على مدار العام، لافتًا إلي الجهود المبذولة على صعيد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة أدائها ، وتكثيف الأنشطة والبرامج بها ليستطيع الشباب ممارسة مختلف الأنشطة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة لشباب مصر والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحفاظ على أمن مصر ومحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
وزير الشباب يشهد ندوة حوارية عن انتصارات أكتوبر بمحافظة السويس
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