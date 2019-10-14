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مرأة

ماسك زيت الخروع وجوز الهند لعلاج التجاعيد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:30 م
ماسك زيت الخروع وجوز
ماسك زيت الخروع وجوز الهند لعلاج التجاعيد
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اسماء محمد
يعد ماسك زيت الخروع وزيت جوز الهند من أكثر الوصفات الفعالة فى علاج التجاعيد حيث يمتلك زيت جوز الهند خصائص تسمح له بالتسرب بعمق داخل الجلد وإصلاحه، وبالتالي تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أنه يغذي ويرطب البشرة ويحافظ على توهجها، وتزداد فاعليته عند اضافته لزيت الخروع لأن كلاهما فعال فى علاج التجاعيد.

- مكونات ماسك الخروع وجوز الهند:
2 ملعقة كبيرة زيت الخروع
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- طريقة عمل ماسك الخروع وجوز الهند :
الجمع بين كل من هذه الزيوت في وعاء وتخلط جيدا حتى تختلط في واحد.
اغمس كرة قطنية في الخليط وافركه فوق المنطقة المحددة برفق لبضع دقائق.
اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله. كرر هذا حوالي 4 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
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