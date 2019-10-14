النجمة الذهبية.. لحظة دخول الفنانة نوال الزغبي حفل موسم الرياض.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو لها أثناء دخولها حفل موسم الرياض من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة "الليلة الماضية".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





قمر ــ النجمة الذهبية ــ مشاء الله





وكرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، النجم عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

