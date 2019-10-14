إيطاليا تعرقل حظر تصدير الأسلحة لـ تركيا

تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، بعد عدوانها على شمال سوريا.





ووفقًا لموقع "قبرص ميل"، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر تصدير الأسلحة لـ أنقرة، دون فرض حظر شامل على التكتل من مبيعات السلاح، وذلك بسبب إيطاليا.





وقالت إيطاليا، أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى تركيا، إنها ستقرر الانضمام إلى الدول التي حظرت بيع الأسلحة إلى تركيا، وذلك في نهاية الأسبوع.





وانضمت إسبانيا والنمسا وبلجيكا إلى ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين في تأييد فرض حظر سلاح على تركيا بسبب عدوانها على سوريا لكن إيطاليا، لم تقرر بعد مما يثير الشكوك حول فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.



