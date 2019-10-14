بعد زيارة بوتين.. السعودية في طريقها إلى الفضاء

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسکاسموس)، دميتري روغوزين، أعلن أن الوكالة أبرمت اتفاقا مع وكالة الفضاء السعودية، في إطار زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الرياض، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن إمكانية إطلاق رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.
ونقلت الوكالة عن روغوزين قوله: "لوكالتنا، "وثيقة التعاون الشامل بين وكالتي الفضاء الروسية والسعودية، تنص بما في ذلك وعلى إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية".
وبحثت المملكة العربية السعودية مع موسكو في 15 يوليو، مسألة إرسال رائد فضاء سعودي، في رحلة قصيرة، إلى الفضاء، وتأتي هذه المباحثات على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى روسيا، والتي زار خلالها مركز توجيه التحليقات إلى الفضاء والتقى رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.