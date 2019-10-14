بعد زيارة بوتين.. السعودية في طريقها إلى الفضاء

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسکاسموس)، دميتري روغوزين، أعلن أن الوكالة أبرمت اتفاقا مع وكالة الفضاء السعودية، في إطار زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الرياض، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن إمكانية إطلاق رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.





ونقلت الوكالة عن روغوزين قوله: "لوكالتنا، "وثيقة التعاون الشامل بين وكالتي الفضاء الروسية والسعودية، تنص بما في ذلك وعلى إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية".



