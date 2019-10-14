هجومهم على الجيش ليس صدفة.. أحمد موسى يفضح الخونة ويكشف مخططهم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخونة والمتأمرين على استهداف القوات المسلحة المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه وفقا للخطة الخبيثة فإن القوات المسلحة المصرية المؤسسة المنغلقة على نفسها لا بد من التعامل معها باحتقار لكسر هيبتها.



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وفقا للخطة يتم تنفيذ ذلك من خلال الترويج الهائل للشائعات، وجعل المؤسسة العسكرية في موقف الدفاع واتهامها بالفساد بشكل دائم".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أكاديمية التغيير في قطر دربت الخونة على اختلاق الروايات والشائعات، وما حدث في مصر خلال الشهرين الماضيين ليس صدفة ووليد اللحظة، ويتم العمل على توجيه اتهامات للضباط وقادة القوات المسلحة".

