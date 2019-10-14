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توك شو

هجومهم على الجيش ليس صدفة.. أحمد موسى يفضح الخونة ويكشف مخططهم.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخونة والمتأمرين على استهداف القوات المسلحة المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه وفقا للخطة الخبيثة فإن القوات المسلحة المصرية المؤسسة المنغلقة على نفسها لا بد من التعامل معها باحتقار لكسر هيبتها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وفقا للخطة يتم تنفيذ ذلك من خلال الترويج الهائل للشائعات، وجعل المؤسسة العسكرية في موقف الدفاع واتهامها بالفساد بشكل دائم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أكاديمية التغيير في قطر دربت الخونة على اختلاق الروايات والشائعات، وما حدث في مصر خلال الشهرين الماضيين ليس صدفة ووليد اللحظة، ويتم العمل على توجيه اتهامات للضباط وقادة القوات المسلحة".
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