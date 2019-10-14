ياسمين عبدالمنعم تتوج بذهبية رمي القرص في بطولة العالم بأستراليا



حققت ياسمين عبد المنعم حامد لاعبة منتخب مصر البارالمبي الذهني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة بريسبان بأستراليا، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.



وتوجت ياسمين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة قذف القرص مسابقة اللاعبين من ذوي الداون سيندروم ii2.



يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشارك في البطولة بـ أربع منتخبات هي ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، ويقود منتخب ألعاب القوى الكابتن اسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفة، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".