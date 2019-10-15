من المدرجات إلى خلف الأسوار.. الزعامة تنتهي بـ كابوس

يعيش في المدرجات، على حب نادي الاتحاد السكندري منذ صغره، وورث تشجيع النادي ابًا عن جد، وأطلق عليه الزعامة، كونه كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، ويقود المشجعين في المباريات دائما.



إنه عادل محمود علي عبدالحليم المعروف بـ عادل شكل، ويعتمد في تشجعيه على الطبلة وقيادة المشجعين لمساندة فريقهم المفضل، ونقل حبه وشغفه بالنادي السكندري إلى ابنه.



وخلال الأيام الماضية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة.



وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قسم شرطة سيدي جابر بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وهم كل من "عادل شكل" و"أحمد سواده" و"مروان البوك" وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.



وكشفت التحقيقات قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالا بوصول جهاز المتهم الثاني "أحمد سواده" استعدادا لزفافه.



وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة كعادة المناطق الشعبية، مؤكدين أنهم لم يقوموا بإحداث أي ضرر للمواطنين أو استعراض القوة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



وأمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية،أمس الاثنين، بحبس عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين شهرتهما "سواده" و"البوك" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهم حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

