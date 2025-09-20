هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا للإعلان عنه خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” فإن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر تفيد بأن هناك مفاوضات متقدمة مع سوريا لكن الاتفاق لم يكتمل بعد.

الجهود المصرية المبذولة

وعلى صعيد آخر؛ قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الجهود المصرية المبذولة على معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم تشكّل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

تسيير القوافل الإغاثية والإنسانية

وأوضح أن القاهرة تعمل بشكل متواصل لتسيير القوافل الإغاثية والإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء والاحتياجات العاجلة للسكان، في وقت يشهد فيه القطاع نقصاً حاداً في المواد الأساسية نتيجة الحصار الممتد منذ أشهر طويلة.