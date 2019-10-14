مصر للطيران: لا سقف لقيمة العلاج في المنظومة الطبية الجديدة.. وتطبيقها اختياري

أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لا سقف لقيمة العلاج المسموح به للعاملين في المنظومة الطبية الجديدة، حيث تتحمل شركة سياف 25 ألف جنيه وما يزيد عليه تتحمله الشركة التابع لها العامل تلقائيا وفقا للبنود المبرمة بين شركات مصر للطيران وسياف.



وقال الطيار أحمد عادل، فى رسالة للعاملين، إن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة أمر اختياري لمن يرغب من العاملين للاستفادة من مميزاته ولا يوجد إجباره مطلقا للانضمام إليها، موضحا أن شركة سياف شركة تابعة لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران إحدى المساهمين في رأسمالها.



وأضاف أن الهدف من تطبيق المنظومة الطبية الجديدة، هو تقديم أفضل خدمة طبية للعاملين بالقطاع دون تحقيق أي ربحية من خلال 77 مستشفى على مستوى الجمهورية.



