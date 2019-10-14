مدرب منتخب مصر يوجه رسالة قوية للاعبي الدوري ..فيديو

طالب طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر لاعبي الدوري الممتاز بالقتال وبذل الجهد للانضمام إلى الفريق القومي.



وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لازم تقاتل وتموت نفسك علشان تنضم للمنتخب".



وتابع أن حمدي فتحي لاعب جيد ويؤدي دور اللاعب مركز 8 بشكل مميز، منذ أن كان لاعبا في إنبي، يملك رؤية جيدة ويسدد بشكل جيد، وطالبه بأن يكون لديه الطموح لتحقيق شيء لنفسه.



ولفت إلى أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول سينضم لمعسكر الفراعنة المقبل.

