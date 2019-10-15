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فن

اخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة عادل إمام.. ظهور نادر لـ حفيدة فريد شوقي.. سلمى حايك عارية الظهر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

الله عمرو دياب والله حجيجي.. شاهد شاب خليجي يصدم الهضبة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، لشاب خليجي قام بتصوير الهضبة عمرو دياب في حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.


بسبب فارق الطول.. موقف ساخر لـ هنيدي مع نجم هوليوودي شهير

نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت صورة مع الممثل الأمريكي جايسون موموا، خلال تواجدهما في المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض، التي أقيمت ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر.


حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية، حينما تم سؤالها عن حالة الزعيم الصحية.


بـ ملابس البحر.. منة عرفة تودع الصيف بـ بشرة برونزية

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس البحر وهي تستجم على أحد الشواطئ، في نهاية إجازتها الصيفية.


صورة طبق الأصل.. ابنة رانيا فريد شوقي تحدث ضجة في أول ظهور لها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة رانيا فريد شوقي، ظهرت فيها مع ابنتها من زوجها الأول (عاطف عوض)، في أول ظهور علني لابنتها.


حافية القدمين.. أصالة تثير الجدل بمقطع فيديو على السوشيال ميديا

أحدثت النجمة السورية أصالة نصري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها وهي تتجول في بهو أحد الفنادق، وهي حافية القدمين، بعدما خلعت حذائها وأمسكته في يدها.


دهسا العنب بالأقدام .. جورج قرداحي وكارلا حداد يحدثان ضجة على السوشيال ميديا

أحدث المذيع اللبناني جورج قرداحي، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقته المتلفزة مع المذيع اللبنانية كارلا حداد في برنامجها " في Male" الذي أذيع مؤخرًا عبر قناتى الـ LBCI والـ LDC، اللبنانيتين.


ظهرت عارية.. سلمى حايك تكشف ظهرها من أجل الإبر الصينية

نشرت النجمة العالمية سلمى حايك، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها عارية الظهر، خلال خضوعها لجلسة علاج بالإبر الصينية، وشاركت بها متابعيها.


صدمت جمهورها.. أصالة تنشر فيديو من عيادة طبيبها النفسي

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري مقطع فيديو قصير، عبر خاصية «Story» على حساب انستجرام الشخصي، من داخل عيادة الطبيب النفسي المُعالج لها، ولفتت خلاله إلى الأشياء التي تحبها في عيادته.
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