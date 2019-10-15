اخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة عادل إمام.. ظهور نادر لـ حفيدة فريد شوقي.. سلمى حايك عارية الظهر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، لشاب خليجي قام بتصوير الهضبة عمرو دياب في حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت صورة مع الممثل الأمريكي جايسون موموا، خلال تواجدهما في المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض، التي أقيمت ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر.طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية، حينما تم سؤالها عن حالة الزعيم الصحية.نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس البحر وهي تستجم على أحد الشواطئ، في نهاية إجازتها الصيفية.تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة رانيا فريد شوقي، ظهرت فيها مع ابنتها من زوجها الأول (عاطف عوض)، في أول ظهور علني لابنتها.أحدثت النجمة السورية أصالة نصري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها وهي تتجول في بهو أحد الفنادق، وهي حافية القدمين، بعدما خلعت حذائها وأمسكته في يدها.أحدث المذيع اللبناني جورج قرداحي، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقته المتلفزة مع المذيع اللبنانية كارلا حداد في برنامجها " في Male" الذي أذيع مؤخرًا عبر قناتى الـ LBCI والـ LDC، اللبنانيتين.نشرت النجمة العالمية سلمى حايك، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها عارية الظهر، خلال خضوعها لجلسة علاج بالإبر الصينية، وشاركت بها متابعيها.نشرت الفنانة السورية أصالة نصري مقطع فيديو قصير، عبر خاصية «Story» على حساب انستجرام الشخصي، من داخل عيادة الطبيب النفسي المُعالج لها، ولفتت خلاله إلى الأشياء التي تحبها في عيادته.