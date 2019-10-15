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رياضة

شريف عبدالفضيل يكشف سبب ابتعاد صالح جمعة عن خيارات فايلر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
صدى البلد
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نور عادل
تحدث شريف عبد الفضيل، المدير الفني لناشئي الأهلي 2003، حول عدم مشاركة صالح جمعة، مع الأهلي في ظل قيادة رينيه فايلر حتى الآن.

وقال عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «صالح جمعة موهبة كبيرة، ومن أمهر صناع اللعب».

وتساءل «لماذا يقصر صالح جمعة في حق نفسه، هل كان يعرفه فايلر حتى يصبح رقم 4 في مركزه بالنسبة له»، مضيفا «صالح جمعة بيبعد نفسه ولا يجب أن يستسلم، ويحتاج إلى معاملة نفسية جيدة».
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