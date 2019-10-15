قصات شعر تجعلك تبدين أصغر في العمر.. المجعد والقصير الأبرز

مع التقدم في العمر نجد صعوبات في اختيار قصات شعر مثالية، التي تتناسب مع عمرك، وشكل وجهك، وإذا كنت تريدين تغيير قصة شعرك للتناسب معك، وتجعل من ملامحك تظهر بشكل أصغر، عليك اتباع هذه النصائح.



واقترح ماثيو ديفيد احد الخبراء البريطانيون، إن هناك العديد من الاخطاء التي يمكن ان ترتكبها النساء في اختيار قصات شعرهم، التي لا تتناسب مع التقدم في العمر، وتظهر من علامات الشيخوخة، والتقدم في العمر.



1- الشعر القصير:

وكشف مايكل فان كلارك ، أحد أبرز مصففي الشعر في لندن، انه يمكن للشعر القصير لمنطقة الذقن ان يعطي للنساء الأكبر سنا شكلا اصغر، وان الشعر الطويل يسحب العينين إلى الأسفل، ويجعل ملامح الوجه متدلية، وذلك على عكس ما يفعله الشعر القصير، الذي يقوم بتصغير ملامح الوجه ورفعها إلى الأعلى.



2- ترك الشعر منسدلا:

وأشار كلارك، إلى أنه يمكن ترك الشعر منسدلا على جانبي الوجه أن يعطي يعطي كثافة أكبر لخلاصات الشعر، وهو ما يغطي بشكل كبير على ملامح الوجه، ويظهرها بمظهر اقل عمرا.



3- اختيار لون الشعر المثالي:

وتابع كلارك، إن إخفاء خصلات الشعر الرمادية، واختيار لون مناسب للون البشرة وشكل الوجه يمكن أن يكون ثاليا بشكل كبير في إخفاء علامات كبر السن، والتجاعيد، ويجب أن يتم اختيار ألوان مموجة للشعر، وليس لونا موحدا، وذلك حتى يظهر بشكل طبيعي، ومتناغم.



4- الشعر المموج:

ومن جانبه اوضح، انه إذا كنتي تملكين شعرا مموجا فأنت من الأشخاص المحظوظة، فإن الشعر المموج غالبا ما يرتبط بصغر العمر، إلا أن الشعر المستقيم يبرز من علامات الشيخوخة، وبالأخص مع التقدم في العمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



5- ربط الشعر ذيل حصان:

وأكد كلارك، أنه إذا كنتي تملكين شعرا ناعم فعليك باختيار تسريحات الشعر التي تربط الشعر إلى الأعلى، ويمكن اختيار الشعر بتسريحة ذيل حصان ان ترفع الملامح إلى الأعلى، لذا فهي تسريحة مثالية يمكن اختيارها مع التقدم في العمر، لإخفاء التجاعيد.