تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على انضمام عبد الله جمعة لـ منتخب مصر

علق الفنان نبيل الحلفاوي على اداء عبد الله جمعة لاعب الزمالك في مباراة المنتخب أقيمت مساء أمس أمام منتخب بوتسوانا.



وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏عبد الله جمعة أثبت أننا كنا على حق عندما نادينا جميعا بضرورة انضمامه للمنتخب.. هو أهم المكاسب حتى الآن، يا ريت نشوف قفشة وحمدي فتحي في الشوط الثاني، المرشح للتسجيل حتى الآن.. الشحات.. ما زلت أركز مع كوكا".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎أول من ناديت بعبدالله جمعه لانضمامه للمنتخب حضرتك يا قبطان وأثنيت عليه مرارا وتكرارا وفعلا هو أحد أهم مكاسبنا، تغيير حمدي فتحي اتأخر قوي يا فندم" و" ‏‎مش هنحكم على المنتخب والجهاز من أول ماتش... لازم ياخدوا فرصة كاملة..".



وفاز المنتخب المصري بقيادة حسام البدري على منتخب بوتسوانا بهدف مقابل لا شيء احرزة حمدي فتحي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.