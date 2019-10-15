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ثقافة

"فنان الشعب" بقصر ثقافة شرم الشيخ

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، تقديم فعاليات العرض المسرحي "ولاد البلد" إخراج محمد الشرقاوي بمدينة شرم الشيخ، حيث قدم العرض المسرحي صباح اليوم بمدرسة التحرير للتعليم الابتدائي بوادي مندر بحضور تلاميذ المدرسة من أبناء البادية ، العرض المسرحى ولاد البلد يقدم ضمن ضمن خطة عروض مسرح المواجهة والتجوال ، إنتاج البيت الفني للمسرح، ويتناول العديد من القضايا الهامة منها الفساد والرقم القومي والهجرة غير الشرعية وتضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الواطن فى قالب كوميدي ساخر، بطولة نخبة من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى سليم، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقد قصر ثقافة شرم الشيخ بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية فعاليات ورشة المواهب لرسوم الأطفال بمشاركة جمع من طلاب المدرسة لرسم لوحات فنية معبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة وبسالة الجيش المصري، وأخرى عن رفضهم القاطع للإرهاب والتطرف باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم، تلاها فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والمدح النبوي وإلقاء الشعر.

بدأت مديرية الثقافة بجنوب سيناء تنفيذ بروفات مسرحية "سيد درويش" فنان الشعب إخراج سيف العبادي بقصر ثقافة شرم الشيخ ضمن مشروع نوادي المسرح للعام المالي 2019/2020.
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