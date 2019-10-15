تعرف على حقيقة تأجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حقيقة تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد، المقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.





وكانت تقارير إسبانية تحدث خلال الساعات الماضية عن احتمالية تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد، بسبب المظاهرات المشتعلة في إقليم كتالونيا، احتجاجا على الأحكام الصادرة من القضاء الإسباني بسجن 9 من الزعماء الذين طالبوا باستقلال برشلونة عن إسبانيا في 2017.





وقالت الصحيفة الإسبانية: إن برشلونة لا يخطط لطلب تأجيل مباراته أمام ريال مدريد التي ستقام يوم 26 أكتوبر الجاري، في تمام الواحدة ظهرا، بسبب المظاهرات المندلعة في إقليم كالتونيا".





ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.



