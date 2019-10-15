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محافظات

بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
عضو مجلس النواب مع
عضو مجلس النواب مع ابنه العائد
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مروة فاضل
في أقل من 24 ساعة من اختفائه أعادت قوات الشرطة ابن عضو مجلس النواب صابر عبد القوى عن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

خرج إلى المدرسة ولم يعد " هكذا استغاث الأب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب بعد اختفاء نجله آدم ابن الـ 16 عاما عقب خروجه إلي المدرسة صباحا ولم يعد بعد ساعات طويلة مما أثار الشك لدى والده الذي ذهب مهرولا إلى قسم الشرطة للإبلاغ.

ساعات عصيبة عاشتها اسرة النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب الأشهر بين نواب المنوفية عقب اختفاء نجله في ظروف غامضة حيث تجمع الأهل في منزل النائب وسط مناشدات علي مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الطفل المختفي.

ما بين الشرطة والبحث في القرى المجاورة وفحص علاقات الطفل تبين أن الطفل مخطوف من احدى العصابات مقابل فدية مليون جنيه، وسط محاولات الشرطة للبحث عن الإبن المفقود بفحص كاميرات المراقبة وخط سير.

وفي أقل من 24 ساعة توصلت مباحث المنوفية، إلى خاطفي الطفل ادم عبد القوى حيث تبين أن وراء الخطف عصابة قاموا باحتجاز الطفل داخل مزرعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم ضبط اثنين منهم وجاري ضبط باقي أفراد العصابة .

أعادت الشرطة ابن عضو مجلس النواب وسادت الافراح بين اسرة النائب صابر عبد القوى وكذلك أهل قريته ومدينة أشمون حيث توافد المئات لاستقبال وصول الطفل وتهنئة الوالد بعودة نجله المختطف.

وأكدت التحريات بأن المتهمين قاموا باختطاف المجنى عليه داخل سيارة بدون لوحات معدنية وتوجهوا إلى مدينة السادات ثم قاموا بالاختباء فى إحدى المزارع بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وبتقنين الإجراءات خرجت مجموعة عمل من ضباط قطاع الأمن العام وتنسيق مع مديريتى أمن المنوفية والبحيرة، داهمت القوات مكان اختبائهم وأمكن ضبطهم، وتحرير المختطف وإعادته إلى أسرته سالما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
بعد طلب فدية مليون جنيه.. أفراح بمنزل عضو النواب في المنوفية بعد عودة نجله المخطتف
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