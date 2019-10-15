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رياضة

الأهلي يحارب الإجهاد ببرنامج خاص استعدادا لمباراة القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين لتنفيذه في مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش، في اطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري.

ويجهز بينكيل، برنامجا للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركة اللاعبين أمس في ودية الإعلاميين والتي انتهت بفوز الفريق بهدف سجله المغربي وليد أزارو.

ويسعى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمباريات المقبلة في الدوري وذلك للحفاظ على انطلاقة الفريق في المسابقة، بعد تصدره لجدول البطولة برصيد 9 نقاط فى الدوري المصري.
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