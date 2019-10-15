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حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بمدينة نصر بسبب خلافات الجيرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:06 م
مشاجرة
مشاجرة
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كتب محمد صبري
أصيب ٣ من أهالي مدينة نصر بإصابات متفرقة إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطهم.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع صلاح بخيت عزبة العرب دائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنها بين ٥ عاطلين بينهم ٣ مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلي مشاجرة تعدوا علي بعضهم باستخدام الحجارة وفرد خرطوش.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الخامس فرد خرطوش والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، جار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
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