3 سيارات مطافئ لإخماد حريق أمام مدرسة في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم، الثلاثاء، من إخماد نيران حريق هائل بتلال أكوام القمامة أمام مدرسة غياث التجريبية بشارع عزيز فهمي بمدينة طنطا بعدما تم الدفع بـ 3 سيارات مطافئ، وتم السيطرة على الموقف دون وقوع مصابين.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران داخل مجمع كبير للقمامة المتراكمة أمام مدرسة غياث التجريبية.



كما باشرت قوات الحماية المدنية ونائب رئيس حي أول طنطا للسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة والمدرسة، وذلك بعد ارتفاع الأدخنة في محيط المنطقة.



كما تم تطهير المنطقة من أثار القمامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

