اخبار التعليم.. وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية.. وهندسة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية
وزير قطاع الأعمال: إعادة استخدام مصنع ملابس مهجور يوفر 4000 فرصة عمل
هندسة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC
البحث العلمي تفتتح معرض القاهرة للابتكار تحت رعاية الرئيس الأسبوع المقبل
أعضاء مجلس جامعة بنها يتبرعون لصالح المستشفى الجامعى
البورصة المصرية: المؤسسات الأجنبية لا تنظر للعائد المادي كمعيار وحيد لنجاح الشركة
الجامعة البريطانية تنعي طلابها المتوفين في حادث السير.. والآلاف يؤدون صلاة الغائب على شهداء العلم
التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسي 2020 /2021
وزير قطاع الأعمال: المديونات المتعثرة لـ24 شركة تعدت 42 مليار جنيه
للمهتمين بتكنولوجيا الاتصال.. اشترك الآن في جائزة الملك حمد بن عيسى عبر هذا الرابط
الخشت: تدريس الفكر النقدي تجربة حققت أهدافها بين الطلاب
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية
وزير قطاع الأعمال: إعادة استخدام مصنع ملابس مهجور يوفر 4000 فرصة عمل
هندسة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC
البحث العلمي تفتتح معرض القاهرة للابتكار تحت رعاية الرئيس الأسبوع المقبل
أعضاء مجلس جامعة بنها يتبرعون لصالح المستشفى الجامعى
البورصة المصرية: المؤسسات الأجنبية لا تنظر للعائد المادي كمعيار وحيد لنجاح الشركة
الجامعة البريطانية تنعي طلابها المتوفين في حادث السير.. والآلاف يؤدون صلاة الغائب على شهداء العلم
التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسي 2020 /2021
وزير قطاع الأعمال: المديونات المتعثرة لـ24 شركة تعدت 42 مليار جنيه
للمهتمين بتكنولوجيا الاتصال.. اشترك الآن في جائزة الملك حمد بن عيسى عبر هذا الرابط
الخشت: تدريس الفكر النقدي تجربة حققت أهدافها بين الطلاب