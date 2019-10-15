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أخبار العالم

حفتر: قادرون على تحرير طرابلس في يومين.. لكن هذا السبب يمنعنا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:14 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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قسم الخارجي
أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على قدرة الجيش الليبي على إنهاء الحرب في يومين فقط.

وقال المشير حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الجيش الوطني الليبي قادر على إنهاء الحرب في يومين، لكن سلامة المواطنين بطرابلس لها أولوية.

وأضاف: أن هذا الأمر سيأتي عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة"، لكن "سلامة المواطنين" في طرابلس تبقى أولوية أمامه. مشيرا إلى أن الهدف هو تخليص أهل طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إليها.

وأضاف حفتر: "بإمكاننا أن ننهي هذه الحرب خلال يوم أو يومين عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور".

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن عن بدء عملية عسكرية في العاصمة طرابلس لتحريرها من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على أجزاء منها.
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