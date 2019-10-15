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فن

بين بحرين في دور العرض السينمائي ..غدا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:52 م
“بين بحرين” في دور
“بين بحرين” في دور العرض السينمائي الأربعاء المقبل
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محمود نوفل
بدأ صناع فيلم "بين بحرين" العد التنازلي لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك غدا الأربعاء، حيث يعد الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية.

و «بين بحرين»من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي ، و بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداث الفيلم حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

وقد تم أمس إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان “أقوى من الأول” غناء الفنان هانى عادل والفنانة فاطمة عادل على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تأتي هذه الأغنية كإهداء من الفنان هانى عادل لدعمه للفيلم.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية .

كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي حيث تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.
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