عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي.. شاهد ماذا قال؟

تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس أيامه الأولى بعد انضمامه إلي القلعة الحمراء، ولعبه في مركز غير مركزه.



وقال عبد الله السعيد خلال تصريحات لبرنامج "ع الدكة" الذي يذاع علي "اليوتيوب" عن لعبه في مركز جديد مع بداية إنضمامه إلى الأهلي: " لم أنزعج على الإطلاق من اللعب في مركز آخر لاسيما وأنني لعبت بشكل أساسي مع مانويل جوزيه".



وتابع: "كما أن الوقت الذي بدأت الظهور فيه كلاعب كان أبو تريكة يلعب في مركز خط الوسط ويؤدي فيه بشكل جيد، فضلًا عن أنني أحبه على المستوي الشخصي، فهو لاعب كبير وله اسم في الملعب، لذلك لم يكن لدي أي مانع من أن يلعب في نفس مركزي، الذي طالما كنت ألعب به في النادي الاسماعيلي".



يذكر أن عبد الله السعيد ظهر مع النادي الأهلي في صورة متميزة منذ 2011 حتى 2018 بعدما خرج إلى الدوري السعودي قبل العودة إلى صفوف بيراميدز.



