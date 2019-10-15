رياضة النواب توصى المحافظين بدعم العمل الكشفي

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم، اجتماعًا موسعا، مع أعضاء الاتحاد العام للمرشدات البحرية والجوية والفتيان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة، لمناقشة مشاكل ومعوقات الحركة الكشفية في مصر، وبحث سبل الارتقاء بها.



حضر الاجتماع؛ يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب، ومصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وخالد عيسوي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكشافة والمرشدات، بجانب رئيسي جمعية الكشافة البحرية والجوية، بالإضافة إلى ممثلين من جمعية فتيان الكشافة، والمرشدات المركزية.



وتطرق اللقاء لمناقشة العقبات التي تواجه الاتحاد، وكذلك مقترحاتهم وتوصياتهم للنهوض بالعمل الكشفي وقدرته على تحقيق أهدافه، وضرورة اهتمام المحافظين بدور الكشافة من خلال تخصيص أماكن لإقامة المعسكرات الكشفية، لتحفيز الشباب على الانضمام للكشافة.



وناقش الاجتماع أوضاع اللائحة الخاصة بالاتحاد وضرورة تغييرها بما يتواكب مع أهمية الحركة، بجانب توفير مخصصات مالية تكون قادرة على تلبية التطلعات وإنجاز الأنشطة، وكذلك بحث الترتيبات لاستضافة مصر عام 2020 مؤتمرا عالميا للكشافة، تشارك فيه نحو 20 دولة.



وأوصت اللجنة، كافة المحافظين بضرورة دعم العمل الكشفي وتوجيه المحافظين لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاز المهام، من خلال تخصيص أماكن لاقامة المعسكرات، خاصة وأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي الشباب اهتماما كبيرًا وتراهن عليه لقيادة مصر المستقبل.



كما طالبت اللجنة، كافة المشاركين بتقديم كافة التعديلات المقترحة الخاصة باللائحة للنظر فيها، وكذلك كافة المتطلبات اللازمة؛ لسرعة التواصل مع وزارة الشباب والرياضة للتوصل لحلول جذرية لها.



وقال رشاد، إن الاجتماع يأتي في اطار موافقة الدكتور علي عبدالعال، علي عقد مثل تلك اللقاءات لدعم الشباب وبحث مشاكلها لأنهم رهان الدولة لقيادة الدولة في المستقبل، مؤكدًا أن اللجنة عازمة على حل كافة مشاكل الكشافة والمرشدات بالتواصل مع الحكومة.



ووجه رشاد، خلال كلمته، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، على استجابته لكل مطالب اللجنة فيما يتعلق بالكشافة والمرشدات، قائلًا: "كل الجمعيات التي تواصلت معنا في اللجنة وقدمت لنا مشاكلها عملنا علي حلها عل الفور، ولذلك نطالب الجميع بالتواصل معنا ومع أمانة اللجنة وتقديم كل المشاكل من أجل العمل علي حلها".



وطالب رشاد كافة جمعيات الكشافة والمرشدات بمختلف أنواعها والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بالانفتاح علي المجتمع المصري، موجها رسالة لقادة الحركة الكشفية قال فيها: "لماذا انتم منغلقون على أنفسكم، لا بد من الانفتاح دون المساس بالقواعد والثوابت التي نعلمها جميعا، خاصة وأن لديكم كفاءات وقدرات بشرية وكوادر هائلة تعتبر كنوز يجب استغلالها على أكمل وجه ممكن".



كما طالب رشاد أبناء الحركة الكشفية بالعمل الجاد دون انتظار الدعم المالي الذي ستعمل اللجنة جاهدة علي المساعدة فيه بما يسمح بوجود مخصصات مالية، لافتا إلى أن هناك رجال أعمال مصريين شرفاء من الممكن اللجوء إليهم، متسائلًا: "لماذا لا يتم انشاء لجان في كل جمعية لتنمية الموارد".