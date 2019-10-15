Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو نتنياهو لزيارة أديس أبابا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هنأ نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وذكر موقع "والا " الإسرائيلي أن آبي أحمد أعرب لنتنياهو عن سعادته بزيارته الأخيرة لإسرائيل، وأنه يقدر قيمة التطور الذي حدث في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإثيوبي، دعا نتنياهو إلى زيارة رسمية لإثيوبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إثيوبيا يزور إسرائيل

ترشيحاتنا

كهربائي طالب بأجره فوجد نفسه في مواجهة مع أسد.. لن تصدق ما حدث

أول قرار من الزمالك نحو طارق حامد عقب عودته من منتخب مصر

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن الـ 21.. تعرف على ترتيب مو

تصرف مستفز .. المنتخب التركي يؤدى التحية العسكرية للعدوان على سوريا للمرة الثانية.. صور

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

احذر.. هذه علامات الإصابة بمشاكل في الكبد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور