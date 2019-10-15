رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو نتنياهو لزيارة أديس أبابا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هنأ نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، بفوزه بجائزة نوبل للسلام.



وذكر موقع "والا " الإسرائيلي أن آبي أحمد أعرب لنتنياهو عن سعادته بزيارته الأخيرة لإسرائيل، وأنه يقدر قيمة التطور الذي حدث في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإثيوبي، دعا نتنياهو إلى زيارة رسمية لإثيوبيا.

