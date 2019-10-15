السفير المصري بـ بيروت يبحث مع "النواب اللبناني" العلاقات الثنائية والاعتداء التركي على سوريا

بحث السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني برئاسة النائب ياسين جابر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة النواحي خاصة الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقة.



وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول المسائل الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة، لاسيما الاعتداء التركي الراهن على سوريا وخطورته وتداعياته.



كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف المصري من القضية الفلسطينية والتزام مصر بثوابت حلها وفقا للمحددات العربية والدولية ذات الصلة.



وعرض السفير النجاري - خلال اللقاء - آخر مستجدات أزمة سد النهضة، حيث جدد النواب تأكيد تضامنهم مع مصر ورفضهم لأي تهديد لأمنها ومصالحها واعتبار أي أمر مماثل بمثابة تهديد للأمن القومي العربي.



وأعقب الاجتماع حفل غداء أقامه النائب ياسين جابر علي شرف السفير المصري، حضره النواب والوزراء نهاد المشنوق وأنور خليل وبيار أبو عاصي وعلي بزي ونعمت افرام، وأعضاء السفارة المصرية، وقدم النائب ياسين جابر للسفير المصري درع مجلس النواب اللبناني بمناسبة نهاية فترة عمله في لبنان متمنيًا له التوفيق في مهمته القادمة.