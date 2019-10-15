أول تعليق من حسين الشحات بعد تتويجه بلقب نسر الأهلي خلال سبتمبر

علق حسين الشحات نجم الأهلي على فوزه بجائزة لاعب الشهر بعد ما قدمه من مستوى مميز خلال مشاركاته مع المارد الأحمر هذا الشهر.



وكتب الشحات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر معلقًا على فوزه:" الحمد لله".



وحصل حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على لقب نسر شهر سبتمبر فى القلعة الحمراء، بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة.



وأعلنت الصفحة الرسمية للأهلى عن حصول الشحات على لقب نسر شهر سبتمبر، بعدما شارك فى ثلاث مباريات بالدورى، بمعدل 186 دقيقة، أحرز خلالهما هدفين فى شباك الإنتاج الحربى وأسوان، كما صنع هدفا.



ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى القمة رقم 119 بين القطبين فى الدورى.