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مرأة

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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آية التيجي
حضرت الدوقة كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام لحضور حفل عشاء خاص في باكستان، وكانت إطلالة الدوقة كيت ميدلتون كلاسيكية وعصرية، ومحتشمة للغاية، وبالرغم من ذلك قامت باقتباسها من أزياء المرأة الباكستانية.

وظهرت الدوقة كيت ميدلتون بفستان طويل باللون الأخضر اللامع، وبأكمام طويلة وعليه شال من نفس اللون، مع حذاء باللون الاخضر ايضا، فيما اختارت الأمير وليام ارتداء الزي التقليدي للرجال في باكستان، باللون الأخضر.

فيما قامت ميدلتون برفع شعرها إلى الوراء، وقامت بتركه منسدلا على ظهرها، وهو ما ابرز رقة ملامحها، وقامت باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث وضعت الآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي. 

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
كيت ميدلتون كيت ميدلتون
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