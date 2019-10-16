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رياضة

مرتضى منصور يشن هجوماً نارياً على كهربا والنادي الأهلي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
مرتضى منصور وكهربا
مرتضى منصور وكهربا
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عمرو ابوبكر
وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شكوى، ضد النادي الأهلي، بسبب تحريضه اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا". 

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الزمالك اليوم": إن كهربا يغازل الأهلي وبيقول لهم: "يلا خلصوني، وكهربا راح لـ أمير مرتضى وقال له أنا عايز مبلغ معين عشان أرجع الزمالك، لا يمكن أرجع كهربا الزمالك". 

وتابع مرتضى منصور: "إن أمير مرتضى لم يلتفت لكلام كهربا، ونهره وقال له: "لا مش هتقعد مع مرتضى منصور ولا هتاخد أي حاجة من الزمالك. 

وتساءل مرتضى منصور: "لماذا أقوم بتكريم كهربا وهو شخص قليل.... وبيشتم المدرب وبيبصق عليه".
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