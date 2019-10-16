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أخبار العالم

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
لحظة وصول عمران
لحظة وصول عمران خان الى المدينة المنورة
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قسم الخارجي
وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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