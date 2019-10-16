شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما.



