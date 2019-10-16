ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل طلب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق ونادي أفيس الحالي، العودة إلى القلعة البيضاء عن طريق أمير مرتضى.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن كافة لاعبي الزمالك بالوقت الحالي رجالة، والمرتزق الذي كان بداخل نادي الزمالك رحل.





وأضاف رئيس نادي الزمالك:" بقالي أيام بقرأ أخبار عن رفض كهربا العودة للزمالك، لا الحقيقة إن كهربا اجتمع مع أمير مرتضى عند الحلاق الخاص به، وطالبه بالعودة للزمالك وطالب برقم معين ليتقاضاه، ليرد أمير مرتضى عليه بانه لن يحصل على مليم من نادي الزمالك ولن يجلس مجددًا مع مرتضى منصور.



