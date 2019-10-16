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مرأة

قصير وبدون أكمام .. شيرين رضا بـ فستان يبرز جمال أنوثتها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين رضا بفستان قصير باللون الكحلى بدون أكمام ومطرز باللون الذهبى الذى يبرز جمال أنوثتها ورشاقتها.

وتركت شيرين رضا شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الآيلينر الأسود للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاتح.


ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من الأسوار لليد لإكمال إطلالتها.
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