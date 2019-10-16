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رياضة

إبراهيم فايق يدافع عن عمرو الجنايني بسبب تأجيل القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
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نور عادل
دافع ابراهيم فايق ، عن اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني، وذلك عقب الهجوم القوي عليها بعد قرارها بتأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك.

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي:" اصحاب العقول عارفين ان اللجنة الخماسية عايزة دوري منتظم من البداية لكن الامن في الاخر له قرار التأجيل".

واضاف:" مشفق جدا عليهم ويشفع لهم اخلاصهم وصدقهم اللي وضح سواء في قرعة غير موجهة او تحديد الملاعب والجدول" مستطردًا:" على الاقل مأجلوش ماتش بيجاملو بيه جد.. الناس بتشتغل في ظروف صعبة جدا كان الله في عونهم".

واردف:" في هذا الموقف سأظل داعمًا لهم ولو كانت الموضة الهجوم بدون مبرر، هؤلاء القوم ليس لهم مصلحة ولن يتم اختيارهم مرة اخرة ولن يترشوا في الانتخابات المقبلة".

وات:" جايين يعلموا حاجه لبلدهم في توقيت صعب وبتكليف مهم".
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