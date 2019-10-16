ربة منزل استدرجته..200 جنيه وراء مقتل سائق توك توك بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك يبلغ من العمر 15 عاما مقتولا وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به حيث تبين أن ربة منزل استدرجته بحجة توصيلها لكوبري الرشاح بالخانكة بالإتفاق مع 3 عاطلين لسرقة "التوك توك" وجرى ضبط 3 متهمين وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط متهم هارب.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلف المباحث بإعداد التحريات وحول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.





وكان العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي قسم شرطة الخانكة قد تلقى بلاغا من عامل بغياب نجله "س. ر" 15 سنة وأنه خرج للعمل على "توك توك" ملك أحد جيرانهم ولم يعد





تم اخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم، مديرإدارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين من معاينة الجثة وجود جرح ذبحي بالرقبة وجروح طعنية وقطعية متفرقة.





ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين وهم "م. س" ربة منزل و3 عاطلين هم "ر. ن"، و"س. ه" ، و"س. س"وعقب تقتين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 3 منهم واعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع "هارب" وسابق اتهامه بـ13 قضية "سرقة بالإكراه وسرقة متنوعة و جرائم تموينية و هروب من المراقبة، وذلك أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن وإتفاقهما على سرقة المجنى عليه واقتصار دورها على استدراجه بزعم توصيلها لناحية كوبري الرشاح.



