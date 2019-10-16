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مرأة

لإطلالة أجمل .. إليك الطرق الطبية لعلاج الهالات السوداء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:29 م
الطرق الطبية لعلاج
الطرق الطبية لعلاج الهالات السوداء
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اسماء محمد
مشكلة الهالات السوداء أسفل العينين من أكثر المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء، خاصة في الأعمار المتقدمة، وعادة يصحابها بعض التجاعيد أو تجويف في الجلد، ما يجعل المظهر سيئًا ويبدو أصحابها أكبر سنًا.

هناك طرق عديدة لعلاج الهالات السوداء كالماسكات الطبيعية والعلاج الطبيعية، وتغيير العادات السيئة، كاضطرابات النوم، وقدّم موقع "healthline" أهم العلاجات الطبية للهالات السوداء:

- التقشير الكيميائي للحد من التصبغ
- جراحة الليزر لإعادة ظهور الجلد وتعزيز تشديد الجلد
- الوشم الطبي لحقن الصباغ في المناطق الجلدية الرقيقة
- حشو الأنسجة لإخفاء الأوعية الدموية والميلانين التي تسبب تلون الجلد تحت العينين
- إزالة الدهون الزائدة والجلد، وكشف عن سطح أكثر سلاسة وأكثر توازنا
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