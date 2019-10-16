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حوادث

ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:52 م
حريق كنيسة المنصورة
حريق كنيسة المنصورة
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية وتقوم الحماية المدنية بعمليات التبريد وتبين أن النيران التهمت بعض المحتويات بالكنيسة وتم السيطرة على السنة اللهب قبل أن تمتد الى باقى الكنسية او العقارات المجاورة .

واسفر حريق كنيسة المنصورة عن اصابة بعض الاشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الادخنة وتم توفير الرعاية الطبية لهم وخروجهم .

وبدأت النيابة العامة التحقيق فى حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة لمعرفة اسباب الحادث وانتداب المعمل الجنائى وتحديد الخسائر التى لحقت بمبنى الكنيسة .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بداخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن الحريق شب فى قاعة مناسبات داخل الكنيسة وجارى السيطرة عليه قبل انتقاله الكنيسة بأكملها والمبانى المجاورة حيث أن الكنيسة يجاورها مدرسه وسوق و محلات عمارات سكنية وتحرر محضر بالواقعة.
ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة
ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة
ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة
ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة
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