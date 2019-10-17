الكلاب الضالة تهدد أرواح أطفالنا.. سكان شارع السودان بالمهندسين يصرخون من انتشار الكلاب

شكت المواطنة هبه محمد عبدالحميد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة شارع السودان بالمهندسين التابع لمحافظة الجيزة



وقالت فى رسالتها: نعانى نحن أهالى شارع السودان بالمهندسين التابع لمحافظة الجيزة، من انتشار الكلاب الضالة التى أصبحت تهدد أرواح أطفالنا أثناء الذهاب والعودة من المدرسة، وتم تحرير عدة شكاوى للحى من أجل حل هذه المشكلة، ولكن دون جدوى.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

