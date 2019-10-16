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محافظات

يخدم 733 ألف مواطن .. شاهد مستشفى سمالوط النموذجي قبل افتتاحه

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهور قليلة تفصلنا عن افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي شمال المنيا لخدمة ما يقرب من 733 ألف مواطن من ابناء المحافظة بعد ان وصلت نسبة تنفيذ المستشفى 90 % والمدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020م.

تقول الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن إجمالي تكلفة إنشاء المستشفى تبلغ 247 مليونا و 787 ألف جنيه كما تم حيث تم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى خلال العام المالى الحالى 2019 – 2020 .

وأضافت أن المشروع يستهدف إقامة 5 مبان على أن تكون المساحة الجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة.

وأشارت إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

ونوهت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي و4 معامل، إلى جانب بنك الدم, ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى, وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات. 

من جانبه، شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، خلال متابعته اعمال احلال وتجديد بالمستشفي سمالوط العام على زيادة معدل العمل لإنهاء المشروع في الوقت المستهدف ، مؤكدا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.
يخدم 733 ألف مواطن .. شاهد مستشفى سمالوط النموذجي قبل افتتاحه
يخدم 733 ألف مواطن .. شاهد مستشفى سمالوط النموذجي قبل افتتاحه
يخدم 733 ألف مواطن .. شاهد مستشفى سمالوط النموذجي قبل افتتاحه
يخدم 733 ألف مواطن .. شاهد مستشفى سمالوط النموذجي قبل افتتاحه
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