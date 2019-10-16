تخسيس وطاقة .. أفضل وقت لتناول كعكة الشوكولاتة

على غير المتوقع أثبتت كثير من الدراسات التي نشرها موقع "power of positivity" أن تناول كعكة شوكولاتة في وجبة الإفطار تعمل على خسارة الوزن وإمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم.



تعتمد تلك الدراسة على أن معدلات الحرق في الساعات الأولى من اليوم تكون أضعاف معدلات الحرق في نهاية اليوم، كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص اللذين يأكلون طعام ملئ بالسعرات الحرارية في بداية اليوم يفقدون رغبتهم في الأكل باقي اليوم.



كما أن كعكة الشوكولاته الداكنة تقدم فوائد صحية أخرى لا حصر لها خارج مجرد فقدان الوزن، فهي تعمل على تنظيم الدورة الدموية في الجسم لأنها تحتوي على مركبات تساعد الشرايين على الاسترخاء مما يسمح بتدفق الدم بشكل أكثر سلاسة ومنع ارتفاع ضغط الدم.



بالإضافة إلى حماية الجسم من تلف الجلد والإبقاء على البشرة رطبة ونضرة، ولقد وجدت الدراسات أن تناول الشوكولاته الداكنة لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.



ومن أكثر فوائد الشوكولاتة الداكنة الموجودة في كعكة الشوكولاتة هو قدرتها على حماية الجسم من أمراض القلب وإنسداد الشرايين، لأنها تعمل على الحفاظ على نسب الكوليسترول في الجسم.

