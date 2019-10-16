مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يناقش تصميم اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة

انعقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس الموقر وذلك برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ناقش المجلس خطاب مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الخاص بتصميم اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة أعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والهندسة.
كما ناقش المجلس النظر في خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.
كما وافق المجلس على حملة للتبرع بالدم تنظمها كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية الطب يوم 20 /10 /2019 كما وافق المجلس على رعاية جامعة الفيوم الأدبية لملتقى أرسينوى الدولي للفن المعاصر بقرية تونس بمحافظة الفيوم.