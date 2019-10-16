مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يناقش تصميم اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة

انعقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس الموقر وذلك برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناقش المجلس خطاب مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الخاص بتصميم اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة أعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والهندسة.





كما ناقش المجلس النظر في خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.



