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ديني

القاريء محمود الشحات أنور يبهر المستمعين في أندونيسيا.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:36 م
محمود الشحات انور
محمود الشحات انور
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محمود ضاحي
أبهر الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير، الحضور في اندونيسيا خلال تلاوته قوله تعالى " الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

وكان قد افتتح القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بـ دولة التلاوة الحديثة، معهد القرآن الكريم بدولة اندونيسيا.

ويعد محمود الشحات أنور أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

واشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، ووصل عدد مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب نحو 75 مليون مشاهدة.

وأسلم على يديه 3 أشخاص في جنوب أفريقيا و3 في بريطانيا وواحد في أمريكا، كما أنه في شهر رمضان الماضي أسلم 10 أوكرانيين.



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