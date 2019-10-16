تكريم محمد منير .. تفاصيل برنامج مهرجان الموسيقى العربية

أعلنت جيهان مرسي، رئيس مهرجان الموسيقى العربية، تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان، المُقرر انطلاقها في الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر المقبل، قائلة: "إنه سيتم تكريم الفنان محمد منير خلال حفل الافتتاح، ويُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا في اليوم التالي، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا، يليه حفلات للفنانة رحاب مطاوع، والفنان عمرو سليم".



وأضافت مرسي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الجديدة، والمُنعقد حاليًا في دار الأوبرا المصرية، أن الفنان مروان خوري يحيي حفلًا داخل المسرح الكبير، يوم الأحد 3 نوفمبر، يليه حفل للفنانة مي فاروق، فيما يُحيي الفنان محمد الحلو حفلًا غنائيًا في اليوم التالي.



ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات "الموسيقى العربية"، الثلاثاء 5 نوفمبر، بينما تُحيي الفنانة أنغام حفلها في اليوم التالي، كما يشمل جدول فعاليات يوم الخميس من الشهر نفسه، حفلًا للفنان علي الحجار، وحفلة أخرى لريهام عبدالحكيم.



وتُختتم فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية بتكريم الفنانة أصالة، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، بجانب تكريم الفائزين في مسابقة المهرجان.