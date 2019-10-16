أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.. فيديو

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب، وطالب المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مستمرون فى التفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب".



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن أردوغان هو دلدول ترامب، ودلدول أمريكا".



