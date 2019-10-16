أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.. فيديو

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب، وطالب المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مستمرون فى التفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب".
وتابع الإعلامي أحمد موسى أن أردوغان هو دلدول ترامب، ودلدول أمريكا".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مستمرون فى التفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب".
وتابع الإعلامي أحمد موسى أن أردوغان هو دلدول ترامب، ودلدول أمريكا".