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توك شو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:13 م
هاشتاج #اردوغان _
هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب
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البهى عمرو
أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب، وطالب المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مستمرون فى التفاعل على هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن أردوغان هو دلدول ترامب، ودلدول أمريكا".

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