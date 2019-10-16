احمي نفسك.. خطوات للوقاية من مرض التهاب السحايا

يصيب مرض التهاب السحايا عند حدوث التهاب الأغشية (السحائية) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، و يحفز الإصابة بمرض التهاب السحايا من حدوث التورم في الأغشية السحائية، وعادة تصحبه أعراضًا مثل: الصداع والحمى والم العنق المتصلب.



وأغلب حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية من التهاب السحايا يمكن أن تكون لها مسببات أخرى، وفي بعض حالات الاخرى المصابة بمرض التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، وفي حالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.



وإذا اشتبهت في إصابة شخص ما مصاب بمرض التهاب السحايا، فعليك بالذهاب إلى الطبيب فورا، حيث ان العلاج في مرحلة مبكرة، يمكن أن يمنع من حدوث المضاعفات الخطيرة، وإن كنت تسمع عن هذا مرض التهاب السحايا للمرة الاولى فهناك طرق بسيطة للوقاية من هذا المرض، وهو ما سوف نقوم بمناقشته ونقله لكم في هذا التقرير.



خطوات للوقاية من مرض التهاب السحايا



ويمكن أن للبكتيريا والفيروسات المسببة لمرض التهاب السحايا ان تنتشر عبر الرزاز المنطلق من كحة أو العطس، أو التقبيل أو مشاركة أواني الطعام وفرشاة الأسنان أو السجائر مع شخص مصاب بالمرض، إلا أن يمكن اتخاذ خطوات للوقاية من مرض التهاب السحايا، وتشمل:



1- غسل اليدين:

ويساعد غسل اليدين بعناية على منع انتشار الجراثيم، وبالأخص بين الأطفال قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وقضاء وقت في مكان عام مزدحم أو بعد التعامل المباشر مع الحيوانات.



2- منع مشاركة الأدوات الشخصية:

لا تتشارك في تناول المشروبات والأطعمة والشفاطات وأواني الطعام ومرطبات الشفاه أو فرش الأسنان مع أي شخص.



3- اتباع نمط حياة صحي:

ويمكن المحافظ على جهازك المناعي عن طريق الحصول على قسط كاف من الراحة، وممارسة التمارين بانتظام وتناول الطعام الصحي ، والذي يحتوي على الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.



4- تغطية الفم:

ويمكن اتخاذ هذا الإجراء للوقاية من مرض التهاب السحايا عند السعال أو العطس، لذا عليك بالتأكد من تغطية فمك وأنفك جيدا.



5- امتنع عن تناول اللحوم الغير مطهوة:

ويمكن ان يزيد تناول اللحوم الغير مطهوة جيدا من خطر زيادة التعرض لـ الليستريات بما في ذلك الهوت دوج واللحوم الباردة، ومن الأفضل لتجنب الإصابة بمرض التهاب السحايا لطهي اللحوم على درجة حرارة 165 فهرنهايت (74 مئوية)، بالإضافة إلى تجنب الجبن المصنوع من اللبن غير المعقم، واستبدلها بالجبن المصنوعة من اللبن المبستر.



6- التطعيمات:

يمكن الوقاية من بعض أنواع مرض التهاب السحايا البكتيرية عن طريق الحصول على اللقاحات التالية:



-لقاح عدوى النزلة النزفية من النوع (ب):

يتلقى الأطفال في الولايات المتحدة هذا اللقاح بوصفه جزءًا من التطعيمات الإجبارية للوقاية من مرض التهاب السحايا، ويبدأ من عمر شهرين. ويوصى باللقاح لبعض البالغين، مثل المصابين بمرض الخلايا المنجلية أو بالإيدز، والذين خضعوا لعملية استئصال الطحال.



-لقاح المكورات الرئوية المتقارنة (PCV13):

ويعد هذا اللقاح أيضًا جزءًا من جدول التطعيمات الدورية في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر من عامين للوقاية من مرض التهاب السحايا، ويوصى بجرعات إضافية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، والمعرضين لمخاطر عالية للإصابة بمرض المكورات الرئوية، مثل الأطفال المصابين بأمراض مزمنة وسرطانات القلب أو الرئة.



-لقاح المكورات الرئوية متعددة السكريد (PPSV23):

وقد يحصل على هذا اللقاح الأطفال الأكبر سنًّا والبالغون ، والين يحتاجون إلى الوقاية من بكتريا المكورات الرئوية المسببة لمرض التهاب السحايا، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلقاح المكورات الرئوية متعددة السكريد (PPSV23) لكل البالغين الذين تعدّوا 65 عامًا، وللبالغين الأقل عمرًا والأطفال عند عمر عامين أو أكثر، والمصابين بضعف في الجهاز المناعي، أو بمرض مزمن مثل أمراض القلب، أو السكري، أو أنيميا الخلايا المنجلية، ولأي شخص لا يملك طحالًا.



-لقاح المكورات السحائية المتقارنة:

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعة لقاح واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، للوقاية بمرض التهاب السحايا مع اعطاء حقنة معزِزة عند بلوغهم 16 عامًا، إذا أعطي اللقاح لأول مرة ما بين 13 و15 عامًا، فيوصي الجرعة المعززة ما بين 16 و18 عامًا، أما إذا أعطيت الجرعة الأولى عند بلوغه 16 عامًا، فلا حاجة إلى جرعة معززة.



ويمكن إعطاء هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وعشرة أعوام للوقاية من التهاب السحايا، و المعرضين لعوامل خطورة عالية للإصابة بالتهاب السحايا البكتيرية، أو الذين احتكوا بأحد الأفراد المصابين بمرض التهاب السحايا. ويستخدم هذا اللقاح مع الأشخاص الأصحاء غير المطعمين مسبقا، والذين تعرضوا للمرض في فترة تفشيها، وانتشارها.