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سيارات

اقدم سيارة شعبية في العالم .. نصائح مهمة قبل شراء فولكس بيتلز

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:41 م
نصائح هامه قبل شراء
نصائح هامه قبل شراء فلوكس بيتل
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خالد محيي الدين
تختلف الآراء حول الفولكس واجن بيتل، والتي تعد اقدم سيارة شعبية في العالم والاكثر مبيعا، حيث تضاربت اراء بعض ملاكها والفنين المتخصصين حول اداء تلك السيارة، محذرين من بعض العيوب والمشاكل، التي يجب علي الراغب في الشراء التحقق منها.

في التقرير التالي نرصد لكم ابرز العيوب التي يجب ان يضعها المقبل علي شراء "البيتل" عين الاعتبار.

-كان ابرزها هي سلامه منطقة "الرقبة" والتي تعد جزءا من شاسيه السيارة من الجهه الامامية اسفل تنك البنزين، محذرين من خطورة  تلك المنطقة و استحالة اصلاحها بشكل نهائي.

وجود اي اصابة او تلف بـ "الرقبة" يمثل خللا في ارتفاع السيارة وتوازنها، ما يلزم بمراجعه الفني لتلك المنطقة قبل عملية الشراء.

-يوجد صعوبه في شراء قطع الغيار الاصلية للبيتل في السوق المصري، نظرا لقدم موديل المركبة والتي وقف تصنيع الطراز الخاصة بها منذ عام ٢٠٠٣.

ولكن تم استبدال تلك القطع الاصلية باخري صينية اقل كفاءة وعمر افتراضي.

-كما يشير بعض الملاك لاهمية توافر الحالة الجيدة بالموتور، والذي يصعب تعويضه باخر، نظرا لإرتفاع تكلفته لندرته بالاسواق.

ويشير بعض ملاكي "البيتل" لوجود مشاكل في سخونة المحرك طول فصل الصيف، وهو ما يمثل صعوبة في قطع مسافات كبيرة او السفر بالسيارة.

-يوجد صعوبة في التعامل مع ميكانيكا "البيتل"، نظرا لقدم طراز تلك السيارة، ما يلزم الملاك بالتعامل مع عدد محدود من الفنين.
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